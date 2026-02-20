CIESP São Carlos abre diálogo com prefeitos para fortalecer políticas industriais

Marcelo Simão, Renata Ribeiro Árias e Paulo Giglio -

A Diretoria Regional do CIESP São Carlos iniciou uma agenda de aproximação com prefeitos da região com o objetivo de ampliar a cooperação institucional e discutir políticas públicas voltadas ao fortalecimento da indústria local.

O diretor titular da entidade, Paulo Giglio, deu início às tratativas em Santa Rita do Passa Quatro, durante evento oficial realizado na quinta-feira (12). Na ocasião, ele conversou com o prefeito Marcelo Simão para conhecer de perto o cenário industrial do município e alinhar possíveis ações conjuntas.

“Foi um primeiro contato muito produtivo. Conversamos sobre o desenvolvimento industrial da cidade e já pensamos em uma agenda para estreitar esse diálogo. A ideia é contribuir com propostas que fortaleçam as políticas industriais e atraiam novos investimentos para Santa Rita”, afirmou Giglio.

O diretor também manteve diálogo com o prefeito de Descalvado, Luis Guilherme Panone, com quem discutiu o ambiente de negócios do município e possibilidades de cooperação. “Somos uma diretoria regional e queremos ampliar esse relacionamento com todos os municípios da nossa área de atuação. Estar próximo das prefeituras é fundamental para identificar demandas, apoiar o setor produtivo e estimular a geração de empregos”, destacou.

A Diretoria Regional do CIESP São Carlos abrange os municípios de Analândia, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Dourado, Ibaté, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Cruz da Conceição, Santa Rita do Passa Quatro e Trabiju.

A participação do diretor no evento em Santa Rita ocorreu durante a solenidade que concedeu o Título de Cidadã Santarritense Honorária à procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Formoso Delsin Matuck Feres. “A Dra. Letícia tem se destacado pela defesa da transparência e pela condução técnica das contas públicas, valores essenciais para um ambiente institucional sólido e favorável ao desenvolvimento”, ressaltou Giglio.

Durante a visita, o diretor também reforçou a importância da representação local do CIESP na região. O empresário Clóvis Lapastina Camargo, designado representante do CIESP em Santa Rita do Passa Quatro, acompanhou os encontros, fortalecendo a articulação entre a entidade, o setor produtivo e a administração municipal.

Para Paulo Giglio, este foi apenas o primeiro passo. “A proximidade entre poder público, indústria e instituições como o CIESP é essencial para identificar oportunidades e promover ações que estimulem o desenvolvimento econômico e social da região”, concluiu.

