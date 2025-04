Ciência da Computação da UFSCar abre inscrições para pós-graduação

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com atividades nos campi de São Carlos e Sorocaba, está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado acadêmico com ingresso no segundo semestre letivo de 2025.

As aulas podem ocorrer em diferentes turnos e campi, dependendo da área e da alocação do orientador. São as áreas de pesquisa: Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural (AMPLN); Banco de Dados (BD); Computação Centralizada no Humano (CCH); Engenharia de Software (ES); Sistemas de Automação e Robótica (SAR); Sistemas Distribuídos, Arquiteturas e Redes de Computadores (SDARC); e Visão Computacional (VC).

Mais informações sobre etapas de seleção, critérios de avaliação, documentos exigidos, cronograma e ações afirmativas estão disponíveis no site do Programa, em https://www.ppgcc.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo

