Crédito: Whatsapp

A chuva forte que atinge São Carlos desde a madrugada também traz transtornos na rua José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo. Na região da escola Gabriel Félix do Amaral há um alagamento e motoristas devem ter atenção para transitar pela via.

Segundo a Defesa Civil, até às 7h30 choveu 60.8mm.

A rotatória do Cristo e a marginal na altura do antigo restaurante Casa Branca estão interditados.

Até o momento o CDHU e a Praça Itália não registram alagamentos.

