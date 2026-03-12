Centro de Referência do Idoso oferece oficinas de percussão corporal e dança circular

O Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”, em São Carlos, vem desenvolvendo oficinas de percussão corporal e dança circular voltadas às pessoas idosas atendidas no espaço. As atividades são realizadas semanalmente e têm como objetivo estimular o movimento, a musicalidade e a convivência entre os participantes.

A proposta utiliza o Método Batucadeiros de Música Corporal, uma metodologia educativa e artística que transforma o próprio corpo em instrumento musical. A técnica explora sons produzidos por meio de palmas, batidas e movimentos coordenados, organizados em sequências rítmicas que trabalham musicalidade, expressão corporal e coordenação de forma lúdica.

A atividade foi incorporada ao grupo a partir da percepção de que, com o avanço da idade, muitas pessoas passam a apresentar maior fragilidade e dificuldades relacionadas à mobilidade e ao equilíbrio. Nesse contexto, o movimento associado à música torna-se uma estratégia importante para estimular corpo e mente, contribuindo para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida.

De acordo com a professora responsável pela atividade, Nilva Rodrigues, a prática apresenta diversos benefícios para os participantes.

“Trabalhamos cognição, lateralidade, sequência e equilíbrio. Além disso, é uma atividade inclusiva, em que todos conseguem participar e se expressar por meio do ritmo”, explica.

Um dos diferenciais da iniciativa é a adaptação do método para o público idoso. Tradicionalmente aplicado com crianças e adolescentes em atividades educativas e culturais, o Método Batucadeiros passou a ser desenvolvido no Centro de Referência do Idoso com adequações que respeitam os limites e as potencialidades das pessoas idosas.

A experiência é considerada inovadora, já que existem poucas aplicações da metodologia voltadas especificamente para esse público no país. A adaptação permite que os participantes realizem movimentos de forma segura, estimulando memória, coordenação motora, expressão corporal e convivência social.

As oficinas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 10h, no Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”, localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, na Vila Irene. Atualmente são oferecidas duas turmas com 20 vagas cada, totalizando 40 participantes.

No momento, todas as vagas estão preenchidas e os participantes já estavam previamente inscritos. No entanto, a equipe estuda a possibilidade de abrir novos horários e grupos conforme a demanda, incluindo a previsão de criação de uma nova turma às quintas-feiras, também no período da manhã.

As atividades são gratuitas e fazem parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, que busca ampliar iniciativas voltadas à promoção do envelhecimento ativo, da convivência e da qualidade de vida das pessoas idosas no município.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, ressaltou a importância de iniciativas voltadas à população idosa.

“Nosso objetivo é oferecer atividades que estimulem não apenas o movimento, mas também a convivência, a autoestima e o bem-estar das pessoas idosas. O Centro de Referência do Idoso é um espaço de acolhimento e participação, onde buscamos promover qualidade de vida e fortalecer os vínculos sociais”, afirmou.

Os interessados em participar podem procurar o Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla” para deixar o nome na lista de interesse para formação de novas turmas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-2970.

