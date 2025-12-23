Catedral de São Carlos celebra o Natal com várias missas

Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a Catedral São Carlos Borromeu, no município de São Carlos, promove nesta quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 19h, a Missa da Noite Santa, que será presidida pelo bispo Dom Luiz Carlos.

Na quinta-feira, 25 de dezembro, o templo religioso terá missas às 7h, às 10h e às 19h.

O Natal é um momento central para os católicos, pois celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, trazendo luz e esperança. A Missa do Galo, uma das principais celebrações natalinas, marca essa chegada na virada do dia 24 para o dia 25. O nome faz referência ao canto do galo, que simboliza o anúncio de um novo dia, sendo um chamado à vigília e à renovação da fé na vinda do Messias.

A importância do Natal

Nascimento do Salvador: O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, trazendo luz e esperança à humanidade. A Missa do Galo marca simbolicamente essa chegada na virada do dia 24 para o 25, representando o anúncio da vinda do Messias e o convite à vigilância espiritual.

Luz e esperança: Representa a luz de Cristo que dissipa as trevas do pecado e da escuridão, trazendo consolo e a promessa de um futuro melhor, como uma boa nova de grande alegria.

Amor de Deus: É um lembrete do amor incondicional de Deus, que enviou seu Filho ao mundo como sinal de salvação.

A Missa do Galo

Significado do nome: O nome tem origem na tradição de que um galo teria cantado à meia-noite para anunciar o nascimento de Jesus, simbolizando o despertar e a chegada de um novo tempo.

Horário: Celebrada tradicionalmente à meia-noite — ou de forma antecipada — na virada do dia 24 para o 25 de dezembro, marcando oficialmente o início do Natal.

Função litúrgica: É uma das quatro missas da Solenidade do Natal, proclamando de forma central o nascimento de Jesus e unindo os fiéis ao canto dos anjos.

Tradição: Trata-se de um importante evento religioso e cultural, que fortalece a união familiar e comunitária, convidando à paz e à partilha do amor de Cristo.

Em essência, o Natal e a Missa do Galo são momentos de profunda reflexão sobre o amor divino e de renovação da fé, celebrando a vinda de Jesus como fonte de luz e salvação.

