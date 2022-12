Captação de Água do Espraiado continua suspensa

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Carlos, em nota, revelou que continua suspensa a captação do Espraiado, responsável por parte do abastecimento de água das regiões do Centro, grande Vila Nery, Munique, Maria Stela Fagá, Itamaratí, Timburis, Vila São José, Nova Estância, Cidade Jardim, Vila Alpes, Distrito Industrial (Av. Heitor Reali - MRV), Vila Prado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista.

A previsão de volta da captação do Espraiado é para o recomeço na tarde desta sexta-feira.

O rompimento de redes e a paralisação da captação do Espraiado reduziram em 30% a produção de água da cidade.

O fornecimento somente deve estar regularizado durante a noite.

