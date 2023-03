Cadastramento habitacional da Prohab começa neste domingo

Casas populares - Crédito: Agência Brasil

O cadastramento habitacional da Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB), iniciativa que tem por objetivo conhecer o déficit habitacional do município e, com os dados obtidos, programar a busca de novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal, começa neste domingo (19/03) no Ginásio Milton Olaio Filho.

Durante praticamente duas semanas – de 19/03 a 31/03 –, e sempre das 9h às 17h, os munícipes poderão se dirigir ao ginásio e retirar senhas em que já constarão a data e o período do atendimento (manhã ou tarde), iniciativa adotada para uma melhor organização do programa. Na data do agendamento, os interessados em se cadastrar deverão levar RG, CPF do responsável, RG e CPF do cônjuge ou companheiro e comprovar que moram na cidade há 3 anos ou mais.

Podem se cadastrar para a campanha o público-alvo composto por mutuários na faixa 1 (1 a 3 salários mínimos) e faixa 2 (3 a 6 salários mínimos) e que não tenham imóveis próprios. Quem já tem o cadastro, inclusive, também deverá comparecer para atualizar as informações.

Segundo o presidente da Prohab o último cadastramento habitacional buscando compreender o déficit habitacional em São Carlos foi realizado em 2014. “O cadastro atualizado vai auxiliar na busca de recursos junto aos governos estadual e federal para a construção de casas populares e loteamentos sociais e, consequentemente, reduzir o número de famílias sem residência própria”, ressaltou Rodson Magno.

O presidente da Prohab reforçou que neste momento é somente um cadastramento e que não serão sorteadas casas, apartamentos e nem lotes.

