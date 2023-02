Buracos em rua incomodam moradores no Cruzeiro do Sul

“Crateras” tiram o sossego de moradores no Cruzeiro do Sul - Crédito: Divulgação

Moradores (e leitores) do São Carlos Agora entraram em contato na manhã desta quarta-feira, 1, para tornar público um problema que tem tirado o sossego de motoristas que se utilizam da rua Salomão Schevs, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo os reclamantes, na altura do numeral 186 está “quase impossível” o trânsito de veículos e motos. Além de possíveis acidentes, as “crateras” no meio da via podem causar acidentes.

Incomodados, entraram em contato com o portal para solicitar providências juntos às autoridades competentes no sentido de que a reivindicação em questão seja atendida.

