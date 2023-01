Bolsonaristas esvaziam acampamento em frente ao Tiro de Guerra de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que até ontem (8) ocupavam a frente da sede do Tiro de Guerra em São Carlos, abandonaram o local após a invasão de prédios públicos em Brasília e a prisão de várias pessoas.

O SCA esteve na esquina das ruas Rui Barbosa e Tiradentes na manhã desta segunda-feira (9) e não encontrou ninguém. Restou apenas uma barraca abandonada.

Os bolsonaristas que não aceitam a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedem intervenção federal estavam no local desde o final do segundo turno das eleições federais.

