domingo, 01 de marÃ§o de 2026
Boeing 787-9 levanta voo apÃ³s manutenÃ§Ã£o na Latam em SÃ£o Carlos

01 Mar 2026 - 06h57Por Da redaÃ§Ã£o
787 decolando do aeroporto de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Lourival Izaque

Um Boeing 787-9 Dreamliner decolou de São Carlos após passar por manutenção na unidade da Latam instalada no município. Esta é a primeira vez que uma aeronave do modelo -9 opera no aeroporto da cidade.

Após a decolagem, o avião seguiu com destino a San Diego, nos Estados Unidos.

O 787-9 é uma das aeronaves mais modernas da aviação comercial mundial. O modelo possui autonomia de aproximadamente 14.100 quilômetros, podendo operar voos intercontinentais sem escalas. Ele transporta, em média, 280 a 300 passageiros, dependendo da configuração adotada pela companhia aérea.

Entre as principais características do Dreamliner estão:
    •    Estrutura composta majoritariamente por materiais compostos (como fibra de carbono), que reduzem peso e consumo de combustível;
    •    Economia de combustível cerca de 20% superior em comparação com aeronaves da geração anterior;
    •    Janelas maiores que o padrão tradicional e sistema de iluminação interna em LED;
    •    Cabine pressurizada em níveis mais confortáveis, reduzindo fadiga em voos longos.

A presença da aeronave reforça a importância do polo de manutenção aeronáutica instalado em São Carlos, que recebe aviões de grande porte para inspeções e revisões técnicas.

