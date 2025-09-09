Bemvindo das Pombas fez história na região central de São Carlos

O anão Bemvindo: Ele foi um "regente" do ritual das pombas, que tornou a Praça Coronel Salles um ponto turístico e de encontro da cidade - Crédito: divulgação

Há quase nove anos, no dia 23 de novembro, São Carlos se despedia de Bemvindo Rafael Girro, o “Bemvindo das Pombas”, que morreu aos 72 anos. Com 1,28m de altura, o engraxate se tornou um dos personagens mais queridos da cidade por dedicar parte de sua vida a cuidar das aves que habitavam a Praça Coronel Salles, no Centro.

Diariamente, Bemvindo se posicionava no coração da praça, espalhando milho e atraindo dezenas de pombas, em um espetáculo que encantava crianças, estudantes da Escola Paulino Carlos e quem passava pelo local. A cena se tornou símbolo da cidade e fez com que a praça fosse popularmente chamada de “Praça dos Pombos”.

Reconhecimento e popularidade

Além de engraxate, Bemvindo contava com o apoio de amigos, como o jornalista Francisco Ribeiro e os taxistas da região, que ajudavam a custear o milho utilizado para alimentar as aves. Sua dedicação foi reconhecida pela Prefeitura, que chegou a construir um pombal na praça, reforçando ainda mais o vínculo entre o espaço e sua figura.

Com o tempo, a imagem do anão e a revoada das pombas ultrapassaram os limites de São Carlos: ele estampou cartões-postais, foi destaque na capa de um disco e se tornou referência de um período em que a praça era também ponto turístico e de convivência.

Saudades da Praça

Após sua aposentadoria, Bemvindo ainda voltava esporadicamente ao local para rever as pombas e relembrar os velhos tempos. Porém, a modernização da praça — com o desaparecimento do cinema e das grandes árvores — fez com que a cena fosse se perdendo, deixando nele certa frustração.

Mesmo assim, sua memória permanece viva como um dos últimos ícones de uma São Carlos mais charmosa, acolhedora e humana, gradualmente substituída pelo avanço da urbanização e pela pressa da vida moderna.

Bemvindo foi muito mais do que o engraxate das pombas: foi o “regente” de um ritual que marcou gerações e deixou lembranças afetivas profundas na história da cidade.

