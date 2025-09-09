(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Cidade

Bemvindo das Pombas fez história na região central de São Carlos

Engraxate que era anão virou uma figura muito popular por, diariamente, alimentar as pombas na Praça Coronel Sales

09 Set 2025 - 17h02Por Redação SCA
O anão Bemvindo: Ele foi um "regente" do ritual das pombas, que tornou a Praça Coronel Salles um ponto turístico e de encontro da cidade - Crédito: divulgaçãoO anão Bemvindo: Ele foi um "regente" do ritual das pombas, que tornou a Praça Coronel Salles um ponto turístico e de encontro da cidade - Crédito: divulgação

Há quase nove anos, no dia 23 de novembro, São Carlos se despedia de Bemvindo Rafael Girro, o “Bemvindo das Pombas”, que morreu aos 72 anos. Com 1,28m de altura, o engraxate se tornou um dos personagens mais queridos da cidade por dedicar parte de sua vida a cuidar das aves que habitavam a Praça Coronel Salles, no Centro.

Diariamente, Bemvindo se posicionava no coração da praça, espalhando milho e atraindo dezenas de pombas, em um espetáculo que encantava crianças, estudantes da Escola Paulino Carlos e quem passava pelo local. A cena se tornou símbolo da cidade e fez com que a praça fosse popularmente chamada de “Praça dos Pombos”.

Reconhecimento e popularidade

Além de engraxate, Bemvindo contava com o apoio de amigos, como o jornalista Francisco Ribeiro e os taxistas da região, que ajudavam a custear o milho utilizado para alimentar as aves. Sua dedicação foi reconhecida pela Prefeitura, que chegou a construir um pombal na praça, reforçando ainda mais o vínculo entre o espaço e sua figura.

Com o tempo, a imagem do anão e a revoada das pombas ultrapassaram os limites de São Carlos: ele estampou cartões-postais, foi destaque na capa de um disco e se tornou referência de um período em que a praça era também ponto turístico e de convivência.

Saudades da Praça

Após sua aposentadoria, Bemvindo ainda voltava esporadicamente ao local para rever as pombas e relembrar os velhos tempos. Porém, a modernização da praça — com o desaparecimento do cinema e das grandes árvores — fez com que a cena fosse se perdendo, deixando nele certa frustração.

Mesmo assim, sua memória permanece viva como um dos últimos ícones de uma São Carlos mais charmosa, acolhedora e humana, gradualmente substituída pelo avanço da urbanização e pela pressa da vida moderna.

Bemvindo foi muito mais do que o engraxate das pombas: foi o “regente” de um ritual que marcou gerações e deixou lembranças afetivas profundas na história da cidade.

