Bancos e comércio retomam atendimento ao meio-dia

Calçadão de São Carlos - Crédito: SCA

Após o período de Carnaval, os bancos e o comércio voltam a funcionar nesta Quarta-feira de Cinzas (18).As agências bancárias não tiveram atendimento presencial ao público na segunda-feira (16) e terça-feira (17), considerados feriados bancários.

O atendimento presencial nas agências será retomado ao meio-dia desta quarta-feira (18), seguindo até o horário habitual de fechamento de cada unidade.

No comércio, o funcionamento também será retomado nesta quarta-feira, das 12h às 18h.

