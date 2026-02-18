(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Quarta-feira de Cinzas

Bancos e comércio retomam atendimento ao meio-dia

18 Fev 2026 - 07h05Por Da redação
Calçadão de São Carlos - Crédito: SCACalçadão de São Carlos - Crédito: SCA

Após o período de Carnaval, os bancos e o comércio voltam a funcionar nesta Quarta-feira de Cinzas (18).As agências bancárias não tiveram atendimento presencial ao público na segunda-feira (16) e terça-feira (17), considerados feriados bancários. 

O atendimento presencial nas agências será retomado ao meio-dia desta quarta-feira (18), seguindo até o horário habitual de fechamento de cada unidade.

No comércio, o funcionamento também será retomado nesta quarta-feira, das 12h às 18h.

