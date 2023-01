Banco do Povo divulga balanço de empréstimos realizados em 2022

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), por meio do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo Paulista, agência de São Carlos, disponibilizou em 2022 o valor de R$ 1.340.856,86 de microcrédito. O Banco do Povo Paulista é o programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, com o objetivo de promover a geração de emprego e renda por meio de concessão de empréstimos para o desenvolvimento das empresas e incentivo para quem quer iniciar um novo negócio.

O Banco dispõe de três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Estes créditos são voltados para empreendedores de pequenos negócios formais (com CNPJ) e informais (sem CNPJ).

“Nossa avaliação é positiva, neste momento de retomada de economia, atender cada vez melhor os empreendedores e muitas vezes ajudar para que saiam da informalidade e o objetivo”, afirmou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti.

Confira as regras para os créditos concedidos no Banco do Povo:

- Empreendedores Informais (Pessoa Física e Produtor Rural sem CNPJ):

Taxa de juros de 0,8% a.m.;

Crédito de R$ 200,00 à R$ 15.000,00

Capital de Giro: parcelamento até 18 meses, com carência de até 90 dias.

Investimento Fixo: parcelamento até 24 meses, com carência de até 90 dias.

- Empreendedores Formais (MEI, ME, EPP, LTDA, EIRELI, Produtor Rural com CNPJ):

Taxas de juros variáveis de 0,35% a 0,55% a.m.;

Crédito de R$ 200,00 à R$ 21.000,00

Capital de Giro: parcelamento até 36 meses, com carência de até 60 dias.

Investimento Fixo: parcelamento até 48 meses, com carência de até 90 dias.

Os parcelamentos variam conforme a modalidade. Faça uma simulação sem compromisso.

As propostas de crédito passam por análise de comprovação de documentação para pessoas jurídicas, micros e pequenos negócios formais, microempreendedores urbanos e rurais. O Banco do Povo Paulista oferece valores para capital de giro e investimento fixo, aquisição de mercadorias em geral, matéria prima, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos.

Interessados pelos créditos do Banco do Povo Paulista podem entrar em contato pelo e-mail saocarlos@bancodopovo.sp.gov.br, telefones (16) 3376 – 6561 / 3374 -1750 (Ramais: 207/ 208 / 209). Ou presencialmente na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 17h.

