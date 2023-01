Baixada do Mercadão volta a ficar alagada com a chuva forte desta segunda-feira; veja vídeo

Crédito: reprodução

A região da baixada do Mercado Municipal foi outro ponto afetado pela chuva forte que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira (23).

Vídeos recebidos pelo Whatsapp do portal mostram as ruas tomadas pela água. Segundo o SCA apurou, o nível do córrego do Gregório subiu bastante, mas não chegou a transbordar.

As imagens mostram também um carro enfrentando com dificuldade o alagamento.

Segundo a Defesa Civil municipal, em 50 minutos, choveu mais de 62mm em pontos localizados.

