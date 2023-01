Árvore de grande porte causa pânico em moradores no Parque Delta

SIGA O SCA NO

Árvore de grande porte causa pânico em famílias no Parque Delta - Crédito: Marcos Escrivani

Pelo menos 30 pessoas, segundo um leitor do São Carlos Agora, podem ser atingidas caso uma árvore caia na rua Ângelo Lucato, na região dos numerais 105, 107, 109, em frente ao Ecoponto do Parque Delta.

De acordo com o reclamante que entrou em contato com o portal na noite desta quinta-feira, 5, a árvore de grande porte estaria provocando terror em todos. “Ela está muito alta e a cada chuva, resta fazer uma oração. Ela enverga e galhos quebram. Se cair, no mínimo três casas podem ser destruídas”, ressaltou.

De acordo com ele, aproximadamente 30 pessoas sofrem as consequências e até mesmo a rede elétrica pode ser afetada com a possível queda.

Indagado se foram atrás de providências junto às autoridades são-carlenses no sentido de que a reivindicação fosse atendida, lamentou. “Já foi feito pedido de vistoria na Prefeitura. Pedi ajuda para políticos. Até na Polícia Ambiental e no Corpo de Bombeiros fomos. Eles simplesmente visitam e não dão nenhuma solução”, afirmou.

