Ampliação do Cemei Renato Jansen no Zavaglia é finalizada

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) deverá entregar nos próximos dias as obras de ampliação do Cemei Renato Jansen, localizada no Jardim Zavaglia e que atende atualmente 175 alunos matriculados na faixa etária de 2 a 6 anos.

Embora seja recém-inaugurado a construção de mais duas salas e sanitários foi planejada para atender a demanda também dos bairros Antenor Garcia e Ipê Mirim, um investimento de R$ 330.498,86.

No caso específico do bairro Ipê Mirim a SME e a Secretaria de Obras já estão elaborando um projeto de construção de uma unidade escolar também no próprio empreendimento.

“O objetivo da intervenção no CEMEI Renato Jansen foi de oferecer um espaço mais amplo e adequado para atender mais crianças. Uma obra devidamente planejada para atender a faixa etária de 2 a 6 anos”, disse o secretário de Educação, Roselei Françoso.

O secretário de Educação também anunciou que nessa semana foi finalizado o empenho com posterior ordem de serviço para que a empresa vencedora possa construir um playground no CEMEI Renato Jansen com cobertura. “Os recursos para essa cobertura são provenientes de uma emenda parlamentar da época que eu estava vereador. A empresa vencedora deve iniciar os trabalhos para entregar mais essa benfeitoria”, anunciou Roselei Françoso.

A SME informou ainda que outros CEMEI’s estão recebendo obras como o Vicente Botta no Jardim Ipanema, já concluído, Nilson Gonçalves no Jardim Embaré e o CEMEI Carminda Nogueira, no bairro Cidade Aracy.

“Nós já tivemos uma reunião com o secretário municipal de Obras, João Muller, para definirmos um plano de obras já pensando em 2024. Temos várias unidades escolares na região do Cidade Aracy com demanda por melhorias e queremos atender as crianças em espaços maiores e para isso há a necessidade de ampliação dessas unidades escolares, ou seja, praticamente todos os CEMEI’s do Cidade Aracy, exceto o Dário Rodrigues que não possui espaço físico para ampliação, os demais devem passar por obras. Também estamos estudando a possiblidade da aquisição de uma área próxima ao CEMEI Benedito Silva ampliar essa unidade”, finalizou o secretário Roselei Françoso.

Leia Também