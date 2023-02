Ambulantes que querem trabalhar no carnaval devem ser inscrever a partir de segunda-feira

Carnaval na praça - Crédito: divulgação

Os ambulantes que desejam comercializar produtos nas festividades do Carnaval 2023 devem fazer a inscrição nos dias 13 e 14 de fevereiro na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2.190, no Centro. O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h30 às 16h. Serão permitidas inscrições para todos os tipos de gêneros alimentícios. Já o sorteio será no dia 15/02, a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do sorteio é necessário ser cadastrado na Secretaria de Habitação, ter inscrição municipal e licença da Vigilância Sanitária válidos. Serão disponibilizados 15 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 5 food trucks no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, além de 6 barracas na Praça da XV.

O chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, informou que cada empreendedor cadastrado somente poderá trabalhar em um local de evento. “A legislação que trata da participação dos ambulantes em eventos públicos do município estipula que a atividade deve ser exercida pessoalmente pelo cadastrado. Isso também contribui para que mais ambulantes tenham a oportunidade de trabalho no evento”, disse Celenza.

Nesse ano após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. “Essa medida foi tomada visando manter a segurança pública no evento”, garantiu diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

Para o Parque do Bicão não serão sorteados locais já que quem cuida dessa questão é a Associação de Amigos do Parque do Bicão e Micro bacia do córrego Medeiros. Os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha trabalham com os ambulantes locais.

Confira a programação completa do Carnaval 2023:

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO – “CARNAFUNK”:

DIA 17/02:

21h às 22h- DJ Andersen

22h às 23h- DJ Ligeiro

23h à 1h- Aline Braga e Banda

01h às 02h- DJ Antony

DIA18/02:

21h às 22h- DJ Tom

22h às 23h- DJ Andersen

23h à 1h- Caio Mania e banda

1h às 2h- DJ Lavezzo

DIA 19/02:

21h às 22h- DJ Honda

22h às 23h- DJ AnderZ

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ Tom

DIA 20/02:

21h às 22h- DJ Antony

22h às 23h- DJ Lavezzo

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ AnderZ

DIA 21/02:

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda

23h às 0h- DJ Ligeiro

PRAÇA DA XV:

DIA 18/02:

18h às 20h - Regina Dias e banda

20h30 às 22h30 - Doce Veneno

DIA 19/02:

16h às 19h - Grupo Sambanda

19h45 às 20h45 - Six Alive

21h às 22h30 - Maria Butcher

DIA 20/02:

18h às 20h - Lê Lopes e banda

20h30 às 22h30 - Doce Veneno

DIA 21/02:

16h às 19h - Grupo Sambanda

20h às 22h - Vinil 78

PARQUE DO BICÃO:

19/02:

15h às 19h - Matinê DJ Rogério

ÁGUA VERMELHA – EM FRENTE À IGREJA SÃO ROQUE:

20/02:

19h às 20h30 – DJ Anselmo Guedes

21h às 23h - Banda Los Pernas

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA:

18/02:

19h às 21h - DJ Anselmo Guedes

21h às 23h - Banda Motivos do Samba

21/02:

16h às 20h - Matinê DJ Thiago Costa.

