Agência de Inovação da UFSCar abre seleção para vaga de auxiliar administrativo

Está aberto o processo seletivo para a função de auxiliar administrativo para atuação no projeto Gerenciamento de royalties da Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos (AIn.UFSCar). A oportunidade é voltada a pessoas com formação em Administração, Biblioteconomia ou Ciência da Informação, sendo desejável formação em Secretariado Executivo.

A função envolve atividades como tramitação de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFSCar, apoio ao setor de comunicação com clipping de notícias, newsletter e redes sociais, atualização do site da Agência, atendimento ao público interno e externo e produção de documentos administrativos.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de março, por meio de formulário eletrônico, com divulgação da lista de pessoas habilitadas para a próxima fase no dia 6 de março.

O edital pode ser conferido no site da AIn.UFSCar.

Leia Também