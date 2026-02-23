(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Cidade

Agência de Inovação da UFSCar abre seleção para vaga de auxiliar administrativo

23 Fev 2026 - 14h00Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Agência de Inovação da UFSCar abre seleção para vaga de auxiliar administrativo -

Está aberto o processo seletivo para a função de auxiliar administrativo para atuação no projeto Gerenciamento de royalties da Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos (AIn.UFSCar). A oportunidade é voltada a pessoas com formação em Administração, Biblioteconomia ou Ciência da Informação, sendo desejável formação em Secretariado Executivo.

A função envolve atividades como tramitação de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFSCar, apoio ao setor de comunicação com clipping de notícias, newsletter e redes sociais, atualização do site da Agência, atendimento ao público interno e externo e produção de documentos administrativos.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de março, por meio de formulário eletrônico, com divulgação da lista de pessoas habilitadas para a próxima fase no dia 6 de março.

O edital pode ser conferido no site da AIn.UFSCar.

Leia Também

Moradora denuncia infestação de escorpiões no CDHU e pede providências
Cidade15h14 - 23 Fev 2026

Moradora denuncia infestação de escorpiões no CDHU e pede providências

SAAE avalia novos atendimentos aos sábados após registrar 160 demandas
Cidade11h17 - 23 Fev 2026

SAAE avalia novos atendimentos aos sábados após registrar 160 demandas

“A importância de ver o invisível” – Palestra do Prof. Carlos Goldenberg (USP São Carlos) explica por que enxergar além do óbvio se torna uma urgência social
Cidade07h19 - 23 Fev 2026

“A importância de ver o invisível” – Palestra do Prof. Carlos Goldenberg (USP São Carlos) explica por que enxergar além do óbvio se torna uma urgência social

Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário
Cidade07h17 - 23 Fev 2026

Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário

ACISC completa 95 anos e marca história no desenvolvimento local
Cidade07h32 - 22 Fev 2026

ACISC completa 95 anos e marca história no desenvolvimento local

Últimas Notícias