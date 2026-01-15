Aeroporto Internacional de São Carlos recebeu 1.200 passageiros em 2025

Terminal de passageiros do aeroporto de São Carlos - Crédito: divulgação/Rede Voa

O Aeroporto Internacional de São Carlos – Doutor Mário Pereira Lopes registrou, ao longo de 2025, cerca de 1.500 movimentações de aeronaves e a passagem de aproximadamente 1.200 passageiros. Os dados foram divulgados pela concessionária Rede Voa, responsável pela administração do aeroporto, a pedido do portal SCA.

Grande parte desse movimento está relacionada às operações da Latam, que mantém um centro de manutenção aeronáutica instalado no local. Além disso, o aeroporto também recebe voos da aviação executiva, que contribuem para o fluxo de aeronaves e passageiros ao longo do ano.

Apesar da movimentação registrada, o aeroporto não conta atualmente com operações comerciais regulares. A última companhia aérea a operar voos comerciais no Aeroporto Doutor Mário Pereira Lopes foi a Oceanair e encerrou suas atividades em 2005. Na época, os voos tinham como destinos os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Brasília.

As operações comerciais eram realizadas com aeronaves Embraer 120, com capacidade para transportar até 30 passageiros. Desde então, o aeroporto segue sendo utilizado principalmente para manutenção aeronáutica e aviação geral.

