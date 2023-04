Acidente com queda de poste pode deixar bairros sem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos- SAAE, informa que por causa de um acidente, onde um carro derrubou um poste nesta madrugada na região do Swiss Park , alguns bairros poderão ficar parcialmente sem água. São eles: Faber I, II e III, Santa Felícia e Ipanema. A autarquia também esclarece que espera a conclusão dos trabalhos pela CPFL, para que o abastecimento de água volte a funcionar na sua capacidade plena.

NOVA ESTÂNCIA

O SAAE ainda informa que, neste momento, também realiza trabalhos de manutenção corretiva emergencial na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do NOVA ESTÂNCIA, localizado na Rua Chile e, em função disso, poderá haver desabastecimentos naquela região. Estão sendo realizadas manobras nas redes de distribuicão e disponibilizados caminhões pipa para auxiliar no abastecimento do reservatório. A previsão de conclusão da manutenção é a próxima terça feira, dia 11/04. Por isso, é importante que o uso da água, durante esse período, seja mais consciente do que o habitual.Para atualização das informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário através do nº 0800-300-1520.

