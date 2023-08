Acesso à avenida Getúlio Vargas pela rodovia Washington Luís será interditado nesta quarta

SIGA O SCA NO

Obras de recape - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) informa que nesta quarta-feira (16/08), o acesso à avenida Getúlio Vargas pela rodovia Washington Luís ficará fechado para a realização do serviço de recapeamento. Essa interrupção ocorrerá somente amanhã.

Porém a interdição permanecerá até dia 20 de agosto no trecho entre as rotatórias da rodovia Washington Luís e da antiga Cardinalli (confluência com avenida Heitor José Reali), permitindo somente o acesso local durante o andamento das obras.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) solicita que os motoristas evitem este local e procurem rotas alternativas de desvio como Avenida Heitor José Reali, Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, Rodovia Deputado Vicente Botta, Rodovia Washington Luís ou Rua Alexandre Pedrazzani, no Jardim Novo Horizonte. Para acessar o Jardim Maracanã o desvio será pela Avenida Faber (terreno Arena Tusca até a rua Sebastião Adão Jr).

