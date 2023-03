Abraz São Carlos e Fesc realizam palestra sobre o cuidado com a pele do idoso

Crédito: Divulgação

A ABRAz São Carlos (SP) e a Fundação Educacional São Carlos (Fesc) realizam nesta quinta-feira, 23, às 19h30, a reunião presencial do grupo de apoio, informativo e acolhimento para os cuidadores e familiares de pessoas com demência. Na pauta, o bate-papo será sobre o ‘Cuidados com a pele do idoso acamado’, desenvolvido pela enfermeira estomaterapeuta e pós-graduada em farmacologia clínica pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Elaine Ragoneze.

A palestra esclarece sobre o que leva a formação das feridas agudas e crônicas, prevenção e tratamentos dos pacientes acamados. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A reunião é voltada aos familiares, cuidadores, estudantes e profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo produzido por profissional especializado na abordagem de assunto relacionado à Doença de Alzheimer e outras demências.

O grupo de apoio da ABRAz São Carlos tem como propósito trocar experiências e conhecimento sobre o cuidado diário de pacientes com demência. “Nosso objetivo é aliviar a sobrecarga, trocar informações e juntos criarmos mecanismos e soluções no manejo do paciente com demência”, diz a terapeuta ocupacional e diretora científica da ABRAz São Carlos, Ana Cláudia Barros.

A parceria entre a ABRAz São Carlos e a FESC Campus Vila Nery foi firmada em 2022 a fim de utilizar a unidade para as reuniões presenciais mensais, à noite, com duração aproximada de 90 minutos.

A ABRAz São Carlos foi fundada em 2009 e oferece, mensalmente, Grupo Informativo ou Grupo de Apoio, que abordam temas variados relacionados à Doença de Alzheimer e outras demências (diagnóstico, tratamento, cuidados cotidianos), bem como conteúdo relacionados aos cuidados a quem cuida da pessoa com demência- cuidador ou familiar, considerando-se a provável sobrecarga vivenciada ao executar os cuidados, acompanhados ou não de estresse, ansiedade e depressão. O objetivo maior é proporcionar melhor qualidade de vida a ambos.

WhatsApp 16 99791 5931

Email abrazsaocarlos@gmail.com.

SERVIÇO:

QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO

19H30

FESC - RUA SÃO SEBASTIÃO, 2828 - VILA NERY - SÃO CARLOS/SP, SALA 24.

