Abertas as inscrições para os cursos do Programa Via Rápida

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o Governo do Estado, abre 170 vagas para curso de qualificação profissional, sendo, 80 vagas para cursos presenciais e 90 para cursos online, os cursos são totalmente gratuitos, oferecido através do Programa Via Rápida.

“Os cursos fazem parte de um trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado para capacitar o público que nos procura, para que tenha mais oportunidades no mercado de trabalho”, explicou o secretário adjunto da SMTER, Luís Antônio Marcon Garmendia.

As vagas já estão disponíveis para inscrições que podem ser realizadas somente através do site www.cursosviarapida.sp.gov.bra até 29/03/2023. São quatro opções de cursos presenciais e três de atividades online. “As pessoas que tiverem dificuldade durante a inscrição, podem nos procurar, na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839. Nossa equipe está pronta para auxilio durante o cadastro”, enfatizou o secretário adjunto.

Podem se inscrever pessoas alfabetizadas que tenham idade mínima de 16 anos. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão para início no dia 11 de abril. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Confira os cursos oferecidos pelo programa via rápida:

- Assistente Administrativo (presencial) – 20 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h – Local – Praça Coronel Salles, s/n – Centro – Auditório do Museu Prof. Mário Tolentino;

- Recepção e Atendimento (presencial) – 20 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h - Local – Praça Coronel Salles, s/n – Centro – Auditório do Museu Prof. Mário Tolentino;

- Inglês para Recepção (presencial) – 20 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h – Local – Av. São Carlos, 1800 – Auditório Wilson Wady Cury;

- Operador de Caixa (presencial) – 20 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h - Local – Av. São Carlos, 1800 – Auditório Wilson Wady Cury.

- Montagem e Manutenção de Computadores (online) – 30 vagas – carga horária de 100 horas, sendo 20 dias, de segunda a sexta-feira das 18h às 22h;

- Operador de Telemarketing (online) - 30 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h;

- Porteiro e Controlador de Acesso (online) - 30 vagas – carga horária de 60 horas, sendo 12 dias, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h.

Leia Também