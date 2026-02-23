“A importância de ver o invisível” – Palestra do Prof. Carlos Goldenberg (USP São Carlos) explica por que enxergar além do óbvio se torna uma urgência social

*Carlos Goldenberg é Engenheiro Eletricista, formado em 1975, com ênfase em Eletrônica e Eletrotécnica, pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), tendo obtido o Mestrado em Engenharia Elétrica na mesma instituição. - Crédito: divulgação

Em uma sociedade marcada pela pressa, pelo excesso de informações e pela predominância de imagens e opiniões prontas, a capacidade de “ver o invisível” deixa de ser apenas uma reflexão conceitual para se tornar uma necessidade social.

Essa será a provocação central da palestra intitulada “A importância de ver o invisível” que o docente da USP São Carlos, Prof. Carlos Goldenberg, fará no próximo dia 27 de fevereiro, a partir das 19h00, no Anfiteatro Armando Toshio Natsume, localizado no Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), no campus da USP de São Carlos.

O encontro convidará o público a repensar a forma como indivíduos, organizações e a própria sociedade passarão a interpretar a realidade em um contexto cada vez mais veloz e saturado de informações.

A entrada será gratuita e aberta a todos os interessados mediante inscrição prévia em https://tinyurl.com/y4kn4vd7 e condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível, reforçando também o compromisso social do evento.

Durante a palestra, o Prof. Goldenberg destacará que o mundo contemporâneo valoriza, de maneira crescente, aquilo que pode ser medido, exibido ou rapidamente consumido. No entanto, muitas das questões que mais impactam a vida em sociedade — como desigualdades, conflitos, sofrimento emocional, dilemas éticos e os efeitos de decisões coletivas — não se apresentam de forma evidente. Ainda assim, continuarão influenciando profundamente comportamentos, estruturas sociais e relações institucionais.

Nesse cenário, “ver o invisível” se tornará essencial para que a sociedade não funcione de forma automática. Segundo o palestrante “Quando indivíduos e instituições reagirem apenas ao que estiver na superfície, tenderão a naturalizar injustiças, repetir padrões nocivos e tomar decisões desconectadas de seus impactos humanos e sociais. Enxergar além do óbvio passará, portanto, a ser um exercício de consciência coletiva”.

A relevância do tema se amplia em um ambiente social marcado pela polarização, pela desinformação e pela simplificação dos debates públicos. Em meio a discursos rápidos e narrativas prontas, a escuta, a empatia e a análise crítica são fragilizadas. “Ver o invisível” significa, nesse contexto, recuperar a capacidade de perceber nuances, contextos e consequências — elementos fundamentais para a construção de uma convivência social mais justa e equilibrada.

Em sua apresentação, o Prof. Goldenberg também enfatizará que essa habilidade será decisiva para o futuro das organizações e das instituições. Decisões baseadas exclusivamente em resultados imediatos ou indicadores visíveis tenderão a ignorar impactos sociais, ambientais e éticos. Para a sociedade, isso resultará em crises de confiança, enfraquecimento institucional e aprofundamento das desigualdades. Desenvolver um olhar atento ao que não se mostra de forma evidente contribui para escolhas mais responsáveis e sustentáveis.

O palestrante ressalta, ainda, que “ver o invisível” não será uma aptidão inata, mas uma competência a ser desenvolvida e praticada, especialmente por nexialistas-eticistas — profissionais e pensadores comprometidos em integrar diferentes áreas do conhecimento a uma visão ética e humanista. Serão eles que ajudarão a sociedade a conectar pontos invisíveis, compreender sistemas complexos e antecipar impactos que não aparecerão nos dados imediatos.

Ao final da palestra, uma mensagem ficará reforçada: em um mundo que mostra cada vez mais, mas compreende cada vez menos, “ver o invisível” se consolida como um ato de responsabilidade social. Será por meio dessa capacidade que a sociedade poderá desacelerar, refletir e reconhecer que nem tudo o que importa poderá ser visto — mas tudo o que importa precisará ser considerado.

*Carlos Goldenberg é Engenheiro Eletricista, formado em 1975, com ênfase em Eletrônica e Eletrotécnica, pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), tendo obtido o Mestrado em Engenharia Elétrica na mesma instituição.

De longa data vem orientando os seus estudos e as suas atividades práticas na área de interesses comuns entre a Academia e empresas, tendo sido, inclusive, um dos criadores do primeiro curso de Mecatrônica no Brasil e um dos fundadores de empresa inédita de alta tecnologia na cidade de São Carlos, diretor em grande empresa de base do setor privado e administrador em importante hospital filantrópico de São Carlos.

É Professor da EESC-USP desde 1976, onde auxilia a formar profissionais de várias especialidades, mas que devem ter em comum e como tripé de conduta, o respeito ao passado, a influência no presente e a antevisão de futuro .

Nesta direção, criou as disciplinas “A Ética e a Responsabilidade Social em Engenharia” e “O Engenheiro como Agente Ético”, dentro do conceito inédito de “Enginethics”, nascido inicialmente com o objetivo da inserção da ética na formação de engenheiros e que hoje está consagrado como a engenharia da ética – em qualquer área profissional – onde se somam atitudes conscientes, organizadas e objetivas ao que mais de decente e justo foi e vem sendo criado pela sabedoria humana. A partir delas, participa objetivamente na formação de protagonistas eticistas-nexialistas (dentro e fora do ambiente acadêmico).

Um evento a não perder, promovido e realizado pelo ”Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)”.

No final da palestra haverá um café-convívio com os participantes.

