38º Batalhão da homenageia PMs no Dia Internacional Da Mulher

Crédito: Divulgação

O 38° Batalhão de Polícia Militar do Interior reuniu na manhã desta quarta-feira, 8, parte do efetivo na sede da unidade, em São Carlos, para homenagear as policiais militares femininas e funcionárias civis em virtude do Dia Internacional da Mulher.

O comandante do 38º BPM/I, tenente coronel Mussolini, recepcionou as participantes e em suas palavras enalteceu a atuação e importância das mulheres em todos os setores da sociedade. Esteve presente também o major Cicero e o capitão Gonçalves.

Leia Também