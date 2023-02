Receita Federal leiloa IPad e notebook por R$ 1 mil; veja como participar

Macbook Pro - Crédito: divulgação

Um leilão realizado pela Receita Federal pretende receber propostas e lances para a compra de itens apreendidos ou abandonados neste ano, no Aeroporto de Guarulhos. Entre os produtos estão IPad e notebooks pelo valor de R$ 1 mil.

Também é possível encontrar joias, perfumes, instrumentos musicais, artigos de informática e espote, além de roupas e luxo.



Veja a lista de produtos AQUI.



As propostas serão feitas a partir de 27 de fevereiro até as 20h de 6 de março. O leilão ocorre às 11h no dia 07 de março. Vale lembrar que são 66 lotes no total. Pessoas físicas poderão participar com lances para os lotes de 01 a 24, com valores de R$ 250 a R$ 10 mil. Pessoas jurídicas podem participar de todos os lotes.

Seis passos para participar do Leilão

1º Passo: A partir da próxima segunda-feira (27) até o dia 06 de março é necessário ficar atendo aos horários que serão divulgados pela Receita Federal.

AQUI você encontra as informações do Centro de Atendimento Virtual (e-CAC) da Receita.

2º Passo: É necessário selecionar o edital número 0817600/0000001/2023.

3º Passo: O interessado deve escolher o lote que pretende fazer parte. Após a escolha é importante clicar na opção “incluir proposta”.

4º Passo: Para participar com lances e propostas é necessário aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita Federal

5º Passo: O interessado vai incluir o valor que pretende propôs para o item desejado. Vale lembrar que esse valor é obrigatoriamente maior do que mínimo estabelecido pela Receita.

6º Passo: depois é só salvar.

Leia Também