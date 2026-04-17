Morre Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, aos 68 anos

Oscar Schmidt - Crédito: Agência C

O mundo do basquete sofreu uma grande perda nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, o ex-jogador Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A lenda da bola laranja deixa uma legião de fãs ao redor do mundo, além de recordes e feitos que marcaram a história do esporte.

Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em São Paulo, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt é considerado o maior jogador da história do basquete brasileiro e um dos maiores pontuadores do esporte mundial. Durante sua carreira, acumulou marcas históricas e se tornou referência internacional pela precisão nos arremessos e pela dedicação ao esporte.

Ao longo da trajetória, Oscar defendeu a Seleção Brasileira em diversas competições internacionais, incluindo edições dos Jogos Olímpicos, onde protagonizou atuações memoráveis. Ele também atuou por clubes no Brasil e no exterior, conquistando títulos e reconhecimento mundial.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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