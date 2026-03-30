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Brasil

ANEEL mantÃ©m bandeira verde em abril e contas de luz seguem sem taxa extra

30 Mar 2026 - 07h15Por Da redaÃ§Ã£o
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Conta energia - CrÃ©dito: AgÃªncia BrasilConta energia - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou na última sexta-feira (27) que a bandeira tarifária verde será mantida no mês de abril. Com isso, os consumidores brasileiros continuarão sem cobrança de custos adicionais nas contas de energia elétrica. A decisão foi possível devido ao volume de chuvas registrado em março, que garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das usinas hidrelétricas e favoreceu a geração de energia.

A bandeira verde está em vigor desde janeiro, impulsionada pelas condições favoráveis de chuvas ao longo do primeiro trimestre. Esse cenário reduz a necessidade de acionamento mais intenso das usinas termelétricas, que possuem custo de geração mais elevado.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real da produção de energia elétrica, levando em consideração fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o uso de fontes renováveis e o acionamento de diferentes tipos de usinas.

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