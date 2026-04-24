Aposentados e pensionistas começam a receber 13º antecipado nesta sexta

INSS São Carlos - Crédito: arquivo

Cerca de 23,3 milhões dos 35,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber, nesta sexta-feira (24), a primeira parcela da antecipação do décimo terceiro salário.

O pagamento inicia para os segurados que recebem até um salário mínimo. Já os 11,9 milhões de beneficiários que ganham acima do mínimo terão a primeira parcela liberada a partir do dia 2 de maio.

Ao todo, a antecipação deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia, contribuindo para o aumento da circulação de recursos em todo o país.

O décimo terceiro será pago em duas parcelas. A primeira será depositada entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda parcela será liberada de 25 de maio a 8 de junho. As datas seguem o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e o valor do benefício recebido. Quem recebe apenas um salário mínimo tem prioridade no calendário.

A antecipação foi autorizada por decreto assinado no fim de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o sétimo ano consecutivo em que os segurados recebem o décimo terceiro antes do calendário tradicional, que normalmente previa pagamentos em agosto e dezembro.

Nos anos de 2020 e 2021, a antecipação ocorreu mais cedo por causa da pandemia de covid-19. Em 2022 e 2023, os pagamentos foram feitos em maio e junho, enquanto em 2024 e 2025 ocorreram em abril e maio.

Os beneficiários podem consultar os valores e as datas de pagamento pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou pelo site oficial do governo. Quem não tiver acesso à internet pode obter informações pelo telefone 135, informando o CPF e confirmando dados pessoais. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

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