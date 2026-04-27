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segunda, 27 de abril de 2026
Conta de Luz

Maio terá bandeira tarifária amarela

27 Abr 2026 - 08h23Por Da redação
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Conta energia - Crédito: Agência BrasilConta energia - Crédito: Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou hoje (24) que a bandeira tarifária em maio será amarela, com um acréscimo nas contas de luz para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, a decisão foi tomada devido à redução de chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado. 

"Em consequência, os consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos", explicou a agência reguladora.

Fonte Agência Brasil 

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