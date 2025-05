Unimed atende a 7.891 pacientes com doenças respiratórias

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed atendeu, em seus dois hospitais de São Carlos, este ano, um total de 7.891 casos de doenças respiratórias, como gripe, pneumonia, asma, rinite e outras. O número é alto, mas bem menor do que em 2024, quando no mesmo período, foram atendidos 18.122 pacientes com problemas respiratórios. O volume de atendimentos para quase um terço, se comparado ao ano anterior.

Em janeiro de 2024 foram registrados 1.294 atendimentos. Em 2025 o número saltou para 1.414. Já em fevereiro de 2024 houve 2.311 atendimentos e em 2025 foram apenas 1.594.Em março também houve queda se compararmos o ano passado com o atual. Em 2024 o terceiro mês do ano registrou 2.107 atendimentos e em 2025 houve 1.979 casos.

Em abril do ano passado os dois hospitais da Unimed São Carlos atenderam a 3.530 pacientes e neste ano foram 2.218, outra queda. Entre 1 e 7 de maio, em 2024, foram registrados 880 casos e neste ano foram somente 686.



Leia Também