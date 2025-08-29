Sintomas silenciosos: 8 sinais que podem indicar lipedema; doença ainda pouco diagnosticada

Sensação de peso nas pernas, hematomas frequentes e inchaço que não desaparece. Para muitas mulheres, esses sintomas fazem parte da rotina e são atribuídos ao excesso de peso, má circulação ou simplesmente ao cansaço. Mas podem ser, na verdade, manifestações de uma doença crônica, progressiva e ainda pouco conhecida: o lipedema.
Reconhecida como enfermidade pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apenas em 2019, a condição atinge até 12% das mulheres brasileiras, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). Mesmo assim, segue frequentemente subdiagnosticada e mal interpretada — tanto por pacientes quanto por profissionais da saúde.
O que é o lipedema?
Trata-se de uma doença inflamatória que provoca o acúmulo desproporcional e doloroso de gordura, principalmente nas pernas, coxas, quadris e, em alguns casos, nos braços. As mãos e os pés, por outro lado, costumam ser poupados, o que ajuda a diferenciar o lipedema de outras condições, como linfedema ou obesidade.
“O problema é que, por se manifestar com sintomas sutis e visíveis apenas em estágios mais avançados, o lipedema é facilmente confundido com questões estéticas ou de má alimentação. E isso leva a diagnósticos errados e tratamentos ineficazes”, explica a fisioterapeuta Dra. Mariana Milazzotto, mestre em Ciências Médicas e referência no tratamento clínico da doença.
Os 8 principais sinais de alerta, segundo especialistas
A Dra. Mariana Milazzotto elenca os sintomas mais frequentes que podem ajudar a identificar o lipedema em estágios iniciais:
- Sensação de peso nas pernas: muitas pacientes relatam a sensação de “pernas carregadas”, como se usassem tornozeleiras invisíveis o tempo todo.
- Dor e hipersensibilidade: a gordura afetada é dolorosa ao toque, o que compromete o sono e dificulta tarefas rotineiras.
- Hematomas frequentes: é comum surgirem manchas roxas após pequenos traumas, ou até mesmo sem causa aparente.
- Inchaço e edema persistente: o inchaço varia ao longo do dia e costuma se intensificar após longos períodos em pé.
- Pele irregular e nódulos palpáveis: a textura da pele se torna granulada, com pequenos caroços visíveis ou perceptíveis ao toque.
- Pés e mãos preservados: as extremidades não são afetadas, o que gera uma transição abrupta entre áreas inchadas e normais.
- Piora em fases hormonais: puberdade, gravidez, uso de anticoncepcionais e menopausa costumam agravar os sintomas, o que evidencia o envolvimento hormonal.
- Desproporção corporal resistente à dieta e exercícios: mesmo com reeducação alimentar e prática de atividades físicas, a gordura nas regiões afetadas não responde como o restante do corpo.
Diagnóstico é clínico e ainda depende de escuta qualificada
Ainda não há um exame específico para diagnosticar o lipedema. O processo passa por uma avaliação clínica criteriosa, baseada na análise dos sintomas e na exclusão de outras doenças. Por isso, é fundamental buscar profissionais com formação específica na área.
“Reconhecer os sinais precocemente evita que as pacientes sejam submetidas a tratamentos equivocados, como dietas restritivas ou cirurgias desnecessárias que não resolvem o problema e ainda aumentam o sofrimento”, afirma a Dra. Mariana.
Subdiagnóstico ainda é a regra
Segundo dados da Sociedade Internacional de Linfologia (ISL), mais de 80% das mulheres com lipedema não sabem que têm a doença. Muitas percorrem um longo caminho entre diferentes especialistas — incluindo nutricionistas, endocrinologistas e cirurgiões — antes de receber o diagnóstico correto.
“Essa jornada prolongada, além de frustrante, pode levar a impactos emocionais severos e à piora da condição clínica, que é progressiva”, reforça a fisioterapeuta.
