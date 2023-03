Sete crianças aguardam em UPAs transferência para hospitais em São Carlos

SIGA O SCA NO

Arthur Pires Baldan é uma das crianças que precisa ser transferida - Crédito: arquivo pessoal

Neste momento, 7 crianças estão internadas em unidades de pronto atendimento aguardando leitos em hospitais de São Carlos. A informação foi repassada pela Prefeitura Municipal no final da tarde desta quinta-feira (30). A cidade vive um surto do vírus respiratório sincicial (VSR).

Uma dessas crianças é o Arthur Pires Baldan de 1 ano e 10 meses que apresenta sintomas típicos da doença (febre, tosse, nariz escorrendo e dificuldade para respirar). Segundo a mãe, Talita Nathali Pires, o filho também possui um problema renal. Ele está internado na UPA da Vila Prado aguardando vaga.

Devido a alta demanda por internações de crianças, a Prefeitura realizou uma reunião na tarde de hoje com representantes da Regional de Saúde, Santa Casa e do HU-UFSCar e solicitou a abertura de novos leitos pediátricos. Após todas as tratativas, ficou definido que a Santa Casa consegue implantar de imediato 5 novos leitos assim que chegarem os equipamentos, previsto para até 10 de abril e que o HU vai implantar 6 leitos de UTI Pediátrica até 6 de abril, que é quando chegam novos pediatras contratados pelo hospital.

