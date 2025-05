São Carlos amplia vacinação contra gripe para toda a população

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação

A partir desta quinta-feira (22/05), a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população de São Carlos com mais de 6 meses de idade. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e visa ampliar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo da meta.

A campanha começou em 28 de março, voltada inicialmente aos grupos prioritários. No entanto, até esta quarta-feira (21/05), apenas 27,69% desse público foi vacinado — o equivalente a 27.179 doses aplicadas.

Entre os grupos com menor adesão estão as gestantes, com 13,28% de cobertura, e as crianças, com 15,16%. Já entre os idosos, o índice chega a 32,59%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar ao menos 90% desse público.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, reforça a importância da vacinação. “Nosso objetivo é reduzir complicações, internações e mortes associadas às infecções respiratórias causadas pelo vírus influenza”, afirma.

A vacina utilizada é trivalente, protegendo contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. A ampliação do público-alvo se dá diante do aumento de casos de doenças respiratórias no país.

“A vacina é especialmente importante para grupos vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com comorbidades”, explica Denise. Segundo ela, a imunização pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional.

A proteção conferida pela vacina começa cerca de 15 dias após a aplicação. Por isso, a Secretaria de Saúde recomenda que a população se vacine o quanto antes, especialmente antes da queda nas temperaturas.

A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de São Carlos, com exceção da UBS do Santa Paula, que está em reforma. O atendimento é das 7h30 às 16h30. É necessário apresentar um documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação.

Em 2024, a cobertura vacinal dos grupos prioritários em São Carlos atingiu 52,16%: 62,80% entre as crianças, 50,12% entre os idosos e 29,46% entre as gestantes.

