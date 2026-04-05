Implantes hormonais exigem cautela em mulheres com lipedema e podem agravar um quadro já difícil de diagnosticar

implantehormonal - Crédito: pexels

Mulheres com lipedema precisam ter atenção redobrada quando o assunto é implante hormonal. Embora a doença tenha relação com fatores genéticos e hormonais, isso não significa que intervenções desse tipo funcionem como tratamento e, em alguns casos, elas podem até piorar o cenário clínico, embaralhar sintomas e atrasar o diagnóstico correto.

O alerta ganha força em um momento em que a Anvisa proibiu a comercialização e o uso de implantes hormonais manipulados à base de esteroides anabolizantes e hormônios androgênicos para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora de desempenho esportivo. A agência também proibiu a propaganda desses produtos ao público em geral e informou que não há comprovação de segurança e eficácia para essas finalidades.

Para a fisioterapeuta e mestre em Ciências Médicas Dra. Mariana Milazzotto, o principal problema está em tratar o componente hormonal do lipedema de forma simplificada. “O fato de o lipedema ter interface com hormônios não quer dizer que implantes hormonais sejam indicados para tratar a doença. Em uma paciente que já tem sintomas, ou mesmo em uma mulher com predisposição, uma intervenção mal indicada pode confundir a evolução do quadro e dificultar ainda mais o cuidado”, afirma.

O lipedema é uma doença crônica, inflamatória e progressiva que afeta principalmente mulheres. Entre os sintomas mais comuns estão dor, sensibilidade ao toque, hematomas frequentes, sensação de peso nas pernas e aumento desproporcional de gordura, sobretudo nos membros inferiores. Como esses sinais ainda são muitas vezes confundidos com obesidade ou retenção de líquido, muitas pacientes passam anos sem diagnóstico.

É justamente nesse ponto que os implantes hormonais podem representar um risco extra. Segundo Mariana, quando a mulher já convive com dor, desconforto corporal e alterações progressivas sem saber que tem lipedema, qualquer intervenção hormonal sem critério pode dificultar a leitura clínica do que está acontecendo. “A paciente pode piorar, desenvolver novos sintomas, sofrer efeitos adversos e continuar sem saber qual é a doença de base. Isso atrasa o diagnóstico e compromete decisões futuras de tratamento”, diz.

A especialista ressalta que a indicação de qualquer implante hormonal não deve partir de promessa genérica, recomendação informal ou apelo estético. Essa decisão precisa ser feita exclusivamente por médico habilitado, com conhecimento sobre o histórico clínico da paciente, avaliação individualizada dos riscos, objetivos claros de tratamento e acompanhamento contínuo. No caso de mulheres com lipedema ou com suspeita da doença, essa cautela é ainda mais importante, porque qualquer intervenção hormonal sem análise especializada pode agravar sintomas, mascarar a evolução do quadro e atrasar a condução correta.

Pelas informações oficiais disponíveis, não há aprovação regulatória para implantes hormonais como tratamento do lipedema. Também não foi localizada base oficial que permita dizer que eles previnem a doença, interrompem sua progressão ou funcionam como estratégia validada de controle. Para a especialista, isso exige prudência, especialmente em mulheres com sintomas sugestivos ou com histórico clínico compatível com a doença.

Além da falta de indicação específica, os riscos já descritos pela Anvisa ajudam a explicar a preocupação. Entre as complicações associadas a implantes hormonais manipulados estão dislipidemia, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca, acne, queda de cabelo, crescimento excessivo de pêlos, alteração da voz, insônia e agitação. Em uma mulher com lipedema, Mariana avalia que esse conjunto de efeitos pode somar sofrimento físico, emocional e funcional a um quadro que já costuma ser subestimado.

Outro ponto importante é que nem todo implante tem a mesma finalidade. A própria Anvisa informa que a proibição não atinge implantes já registrados, como o implante subdérmico de etonogestrel aprovado como anticoncepcional. Ainda assim, mesmo nesses casos, a documentação técnica mostra que a retirada pode ser difícil em situações de inserção profunda, migração ou encapsulamento fibroso, o que reforça que o implante é intervenção médica e não recurso banal.

Para Mariana Milazzotto, mulheres com lipedema ou com suspeita da doença não devem interpretar implantes hormonais como solução automática para dor, peso nas pernas ou alteração corporal. “A paciente precisa de diagnóstico correto, avaliação individualizada e abordagem multidisciplinar. Quando um implante entra em cena sem indicação clara e sem discussão real dos riscos, o que deveria ajudar pode acabar agravando a confusão clínica”, afirma.

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