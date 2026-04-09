Confira a programação da Festa do Milho que acontece neste final de semana

Festa do Milho - Crédito: divulgação

Nos dias 11 e 12 de abril, o Distrito de Água Vermelha, em São Carlos, promove a 21ª edição da Festa do Milho, evento gratuito que se consolidou como uma das mais tradicionais celebrações culturais da região. Realizada em frente à igreja do distrito, a festa reúne gastronomia típica, artesanato e shows sertanejos, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia local.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, “a Festa do Milho valoriza a tradição da comunidade e impulsiona a economia de Água Vermelha, fortalecendo o comércio e o turismo regional”.

Além da diversidade de pratos derivados do milho, como pamonha, curau, chica doída, milho no prato, sopa, bolo e suco, o público poderá prestigiar apresentações musicais e rodas culturais que reforçam a identidade da região. Para facilitar o acesso, haverá transporte coletivo especial gratuito ao distrito, com horários estendidos durante os dias de festa.

Confira a programação da 21ª edição da Festa do Milho:

Dia 11/04 – Sábado

17h: DJ Tonelada;

19h: Banda STR80;

21h: Banda Freon Rock;

Dia 12/04 – Domingo

9h: Roda de Capoeira (Grupos Negros Iorubá, Maré, Sancapoeira e Angola Sawabona);

11h às 13h: Orquestra Cancioneiros do Sertão (alunos da Escola Livre de Música João Seppe);

16h: Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos;

18h: Zé Fernando;

20h: João Pedro e Zé Paulo.



TRANSPORTE - Para atender o público, a Prefeitura preparou uma operação especial no transporte coletivo urbano. Nos dias do evento, haverá viagens extras na Linha 44 (Estação x Água Vermelha).

As partidas adicionais saem da Estação às 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 21h. Já os horários de retorno de Água Vermelha para a Estação serão às 14h30, 16h30, 17h30, 19h30, 20h30, 22h e após o encerramento do último show.

O município também mantém a política de tarifa zero aos sábados e domingos, garantindo maior acesso da população ao evento.

Leia Também