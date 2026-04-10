Empresário Douglas Peccin morre após grave acidente na BR-364, em Goiás

Crédito: G5 News e arquivo pessoal

O empresário Douglas Peccin, fundador e CEO da MP Agro com sede em Ibaté, morreu após um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (10), na BR-364, no km 78, nas proximidades do trevo de Caçu, na região sudoeste de Goiás. As informações são do portal G5 News.

De acordo com informações de testemunhas, a colisão frontal envolveu dois veículos de passeio e deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

O acidente envolveu uma Chevrolet Trailblazer e um veículo da marca Honda. A Trailblazer seguia de Jataí (GO) com destino a São Carlos, transportando quatro ocupantes. Com o impacto da batida, todos os passageiros ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde nos municípios de Cachoeira Alta (GO) e Caçu (GO). Um dos ocupantes da Trailblazer, que estava no banco dianteiro, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Posteriormente, foi confirmado que a vítima fatal era o empresário Douglas Peccin.

No outro veículo, um Honda, estava apenas a motorista, que fazia o trajeto de Ituiutaba (MG) para Rio Verde (GO). Ela também foi socorrida e encaminhada ao hospital de Cachoeira Alta, apresentando fraturas no braço e na perna.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que o local do acidente é uma leve curva com faixa contínua, o que indica a proibição de ultrapassagens.

Nota de pesar

Em nota publicada no perfil oficial da empresa fundada por Douglas Peccin, a direção lamentou profundamente a perda do empresário.

“É com imensa tristeza e pesar que informamos o falecimento do fundador e CEO, Douglas Peccin, hoje, 10 de abril de 2026. Perdemos um homem íntegro, visionário e de um coração enorme. Sua dedicação à empresa e à família são exemplos para todos nós.

Ainda não temos informações sobre horário e local do velório. Pedimos, por favor, que respeitem esse momento triste da família e amigos.”

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

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