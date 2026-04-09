Canil municipal realiza feira de adoção no próximo sábado

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, promove no próximo sábado (11/03), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um novo lar aos animais acolhidos pelo município e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável.

Ao todo, estarão disponíveis para adoção 170 cães, sendo 160 adultos e 10 filhotes, além de 93 gatos. Todos os animais passaram por avaliação veterinária e estão castrados, microchipados e vacinados, prontos para serem adotados com segurança e responsabilidade.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.



De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, somente em 2026 já foram realizadas 130 adoções no município. Em 2025, o total chegou a 490 animais adotados, demonstrando o avanço das políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal em São Carlos.

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