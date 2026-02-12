Carreta de Mamografia atende mulheres em Ibaté entre 18 e 28 de fevereiro

Entre os dias 18 e 28 de fevereiro, Ibaté receberá a Carreta de Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, dentro do programa Mulheres de Peito. A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama e fortalecer as estratégias de prevenção e cuidado com a saúde da mulher.

Na cidade, a unidade móvel ficará instalada na Rua Floriano Peixoto, nº 801, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, na região central. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados. No primeiro dia de funcionamento, 18 de fevereiro, os atendimentos terão início às 13h.

Com a atualização das normas de rastreamento, mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas com a apresentação do RG e do cartão do SUS, sem necessidade de pedido médico. Já pacientes com idade entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar solicitação médica para realizar a mamografia. Antes, o atendimento sem pedido médico era permitido somente até os 69 anos.

As senhas serão distribuídas por demanda espontânea e por ordem de chegada. Serão realizados até 50 exames por dia durante a semana e 25 aos sábados. Caso seja identificada alguma alteração no resultado, as pacientes serão encaminhadas automaticamente para unidades de referência do SUS, onde poderão realizar exames complementares ou iniciar tratamento, se necessário.

A iniciativa tem apresentado resultados expressivos em todo o Estado. Em 2025, as Carretas de Mamografia registraram aumento de 76% no número de exames realizados, totalizando 60.831 mamografias, frente a 34.605 no ano anterior, reforçando a importância da estratégia para a detecção precoce da doença.

Além da unidade que estará em Ibaté, mulheres paulistas de 50 a 74 anos também podem agendar gratuitamente a mamografia pelo SUS, sem pedido médico, por meio do telefone 0800 779 0000. O agendamento é realizado pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo. O itinerário completo das carretas pode ser consultado no site e no aplicativo do Poupatempo, disponíveis para Android e iOS.

Leia Também