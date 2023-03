Após aumento de internações, prefeitura solicita abertura de novos leitos de UTI pediátrica na Santa Casa e HU

Leito de UTI - Crédito: divulgação

Em virtude do aumento de internações por causa do vírus respiratório sincicial (VSR), que afeta a respiração de bebês e crianças pequenas devido a uma infecção causada no organismo, representantes das secretarias de Saúde e de Governo, do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara), da Santa Casa e do Hospital Universitário (HU-UFSCar) se reuniram na manhã desta quinta-feira (30/03), no Paço Municipal, para discutir a possibilidade da abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) para atender crianças infectadas.

Os sintomas do VSR são os mesmo de um resfriado: tosse, mal-estar, febre e chiados, não levantando suspeitas de um problema mais sério, porém afeta brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, podendo evoluir para uma bronquiolite. Quase todas as crianças já foram infectadas pelo VSR quando atingem os quatro anos de idade, muitas no primeiro ano de vida, mas a infecção não proporciona imunidade completa.

“Percebemos o aumento do vírus pela procura por atendimento na UPAS e pela falta de vagas em hospitais no caso de transferência via sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Hoje estamos com 7 crianças nas UPAS aguardando leito hospitalar, por isso precisamos da abertura de mais leitos de UTI pediátrica”, justificou Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde.

A diretora de Planejamento do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara), Sônia Regina Souza Silva, explicou que o vírus sincicial respiratório acontece anualmente. “Isso já é regra, mas nunca veio nesta gravidade atual tão concentrado como acontece neste momento no município de São Carlos. No ano passado, por exemplo, tivemos 21 casos em toda a Regional de Saúde até este período do ano, mas, em 2023, os mesmos 21 casos estão praticamente todos registrados em São Carlos. Por isso, a gente se reuniu com os dois hospitais e a Prefeitura para pensarmos estratégias em como resolver esta situação. Desta forma, o DRS colocou que, identificada a necessidade de ampliação de leitos, o Governo do Estado vai bancar as diárias desses leitos de UTI até o arrefecimento desta epidemia”.

Após todas as tratativas entre Prefeitura, Hospitais e a Regional de Saúde, ficou definido que a Santa Casa consegue implantar de imediato 5 novos leitos assim que chegarem os equipamentos, previsto para até 10 de abril e que o HU vai implantar 6 leitos de UTI Pediátrica até 6 de abril, que é quando chegam novos pediatras contratados pelo hospital.

“Vamos abrir mais três leitos de UTI pediátrica e dois leitos de UTI neo-natal para atender estas crianças que precisam de suporte ventilatório. É importante frisar que nós já abrimos um leito de UTI neo-natal e três leitos de UTI pediátrica na semana passada. Hoje, todos os leitos estão ocupados com pacientes com síndrome respiratória”, afirmou o Dr. Roberto Muniz Junior, diretor Técnico da Santa Casa de São Carlos.

Netto Donato, secretário de Governo, garantiu que o Prefeito Airton Garcia já autorizou a contratação emergencialmente de mais pediatras para reforçar o atendimento na rede. “A Secretaria de Saúde já está buscando pediatras para colocar nas UPAS, reforçando o atendimento na urgência e emergência e também para atender nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A Prefeitura também vai custear a abertura de mais 20 leitos de enfermaria. Precisamos deixar os leitos de UTI realmente para os casos mais graves”, finalizou Donato.

"Em relação aos leitos pediátricos, ficou combinado uma abertura de novos leitos de UTI, achamos que conseguimos chegar aos seis leitos. O que temos atualmente no HU são 12 leitos de enfermaria comum para crianças que não estão em estado grave, mas já estamos com 13 crianças internadas e, destas, seis precisam de leitos de UTI. Para a abertura destes novos leitos, dependemos da contratação de pediatras, sendo que a previsão de chegada destes pediatras é em 6 de abril, quando organizaremos internamente para que estes leitos sejam efetivamente ativados", disse Valéria Gabassa, gerente de Atenção à Saúde do HU.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Edson Ferraz a secretária adjunta da Saúde, Luciana Caldeira, o provedor da Santa Casa Antônio Valério Morillas Júnior, os vereadores Lucão Fernandes, Elton Carvalho, Dé Alvim, Sérgio Rocha e Cidinha do Oncológico, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, a procuradora geral do município, Aretha Contin dos Santos e o secretário de Fazenda, Mário Antunes, além dos demais diretores da Secretaria Municipal de Saúde.

