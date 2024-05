Zé Parella envia helicóptero para auxiliar no resgate de vítimas das inundações no Rio Grande do Sul

Crédito: Região Em Destake

Diante da trágica situação provocada pelas inundações no Rio Grande do Sul, o empresário e prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, tomou uma atitude inspiradora. Ele disponibilizou seu helicóptero particular e seu piloto para auxiliar nos trabalhos de resgate das vítimas afetadas pela catástrofe.

Movido pela compaixão e pelo desejo de ajudar, Zé Parrella fez contato com o Governo do Estado de São Paulo e colocou seu helicóptero à disposição das autoridades gaúchas. A ação solidária do empresário foi comunicada ao governador paulista, Tarcísio de Freitas, por meio do comando de Aviação da Polícia Militar, que expressou gratidão e parabenizou a iniciativa.

"Tenho acompanhado o que está acontecendo no Sul, pela televisão, e Deus tocou no meu coração que eu teria que ajudar, de alguma forma. Então, resolvi entrar em contato com o Governo do Estado de São Paulo e disponibilizar meu helicóptero para ajudar no resgate das vítimas e naquilo que o povo gaúcho precisar", declarou Zé Parrella ao portal Região em Destake.

O gesto exemplar do empresário demonstra a força da solidariedade e do amor ao próximo em momentos de crise. Sua atitude inspiradora serve como um lembrete de que, mesmo diante de desafios imensos, a união e a compaixão podem fazer a diferença na vida das pessoas.

Sobre José Luiz Parella:

José Luiz Parella é um empresário de sucesso e prefeito de Ibaté, no interior de São Paulo. Reconhecido por sua atuação filantrópica e compromisso com o bem-estar social, Parella se destaca por sua sensibilidade com as causas humanitárias. Sua iniciativa de auxiliar no resgate das vítimas das inundações no Rio Grande do Sul reforça seu compromisso com a comunidade e com a construção de um futuro mais justo e solidário.

