Revelando SP: confira a programação completa do festival em Barretos

Dupla Cezar & Paulinho fazem parte da programação do Revelando SP -

Foi divulgada a programação completa para a edição de Barretos do Revelando SP em 2024, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O evento em Barretos é correalizado pela Prefeitura da Estância Turística de Barretos. Maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP acontece na cidade entre 17 e 19 de maio. A entrada é gratuita.

O festival promove um grande encontro das expressões culturais tradicionais que formam a identidade paulista. Barretos recebe durante o evento, que será realizado no Recinto Paula de Lima Correa, mais de 60 participantes, entre culinaristas, artesãos e representantes das mais diversas manifestações culturais do estado de São Paulo.

No artesanato, o público poderá conferir produções elaboradas com as mais variadas técnicas e materiais, como brinquedos, peças ornamentais, tapetes, mantas, colchas, pinturas, utensílios domésticos, objetos decorativos, bordados, gamelas, instrumentos de percussão, objetos confeccionados a partir de retalhos de couro, macramê, entalhes em madeira, estamparia e imagens sacras.

A riqueza da culinária paulista está representada no Revelando SP Barretos com produtos à base de milho e do cambuci, biscoitos, linguiça, arroz vermelho com suã, feijão tropeiro, arroz carreteiro, torresmo tropeiro, carne na lata, paçoca de carne, peixe, queijos, doces, farofa de içá, café, cachaça e vinho. E, como não poderia faltar em Barretos, a queima do alho, tradição absoluta da cidade, tem seu lugar cativo.

Nas manifestações culturais também não falta variedade. Tem catira, folia de reis, modas de viola, congada, fandango de tamancos, fanfarra, moçambique, cururu, jongo e muito mais.

Também fazem parte da programação do Revelando SP shows com grandes nomes da música brasileira. A dupla Cezar & Paulinho, que está completando 50 anos de atividades, e os cantores sertanejos Thiago Carvalho e Sérgio Marques se apresentam no dia 17 de maio. O músico Guito, que ficou conhecido por ter feito o papel de Tibério na novela “Pantanal” (2023), e a cantora santista Carolina Soares, intérprete de samba e outras vertentes da música brasileira, sobem ao palco no dia 18. No domingo, dia 19, tocam no festival o grupo Demônios da Garoa, com mais de 80 anos de trajetória, e a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos, que fará um show especial, tocando clássicos do sertanejo.

“Possuímos uma indústria criativa robusta no estado de São Paulo e o Revelando SP é um exemplo disso. Um evento, que engloba gastronomia, dança e artesanato, é uma oportunidade perfeita para fomentarmos e preservarmos a essência da cultura paulista”, destaca a secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Programação completa:

Artesanato

Américo Brasiliense – Brinquedos de Madeira

Avaí – Artesanato Indígena Ekeruá

Barra Bonita – Associarte – tapetes e mantas de sofá no tear e crochê feito a mão

Bom Sucesso de Itararé – Artesanato em barro de Bom Sucesso

Bom Sucesso de Itararé – Mãos do Barro

Cândido Mota – Artesanato em couro de boi e tilápia

Cordeirópolis – Vasos Horizonte – arte em cerâmica

Getulina – Casa do Artesão de Getulina

Guapiara – Associação das Mulheres Artesãs de Guapiara – artesanato em palhas e bordados

Guararema – Gamelas em mosaico de azulejo

Ibitinga – Cult-borda SP – bordado

Iguape – Kintao Artesanal – instrumentos confeccionados com elementos naturais

Itararé – Arte Sacra em Palha de Milho – artesanato em palha de milho

Jaú – Nozinhos Mágicos

Mauá – Conexão Cultural Cigana

Nuporanga – Artesanato

Ourinhos – A Arte dos Fios

Ourinhos – Art Roni Placas Entalhadas

Piracaia – Os Filhos do Emilio – arte em madeira

Potim – Mãos Que Tecem – artesanato sustentável em taboa

Presidente Prudente – Enxoval da Vovó

Rincão – Tear, Pente Liço e Crochê

Salto de Pirapora – Abayomi, a boneca que traz felicidade

Salto de Pirapora – Eco Print Quilombola – impressão botânica

Silveiras – Pássaro de Madeira

Votorantim – Chico Santeiro de Votorantim – arte sacra em madeira

Culinária

Bariri – Cachaça Artesanal

Barretos – Adélia – delícias do milho – pamonha, curau, bolo e suco de milho

Barretos – Comitiva Antônio Ângelo – queima do alho

Batatais – Cachaça Artesanal João Roberto

Bragança Paulista – Linguiça Bragantina com Polenta Crocante

Caçapava – Doce Maria Rapadura e Suco Zé Taiada

Cruzeiro – Arroz Vermelho com Suã

Guararema – Alambique do Décio

Guaratinguetá – Doces Caseiros Especiais

Guarulhos – Culinária Regional – feijão tropeiro, arroz carreteiro e caldos feitos no fogão a lenha

Itapira – Vinhos Canivezzi – vinhos artesanais, pães, bolos, roscas e produtos do Recanto das Videiras

Jacareí – Patrimônio Imaterial de Jacareí – Bolinho Caipira

Jambeiro – Rancho Tropeiro – comida tropeira

Mogi das Cruzes – Derivados de Cambuci – frutos nativos da Mata Atlântica

Nazaré Paulista – Paçoca Divina

Novo Horizonte – Queijaria Irmãos Caipira – queijaria artesanal

Pitangueiras – Empório e Engenho Verga e Filhos – Cachaça Artesanal

Redenção da Serra – Banca Batista – produtos da roça

Redenção da Serra – Carne na Lata

Santa Fé do Sul – Cachaça Sabor da Estância – cachaça artesanal

Santa Fé do Sul – Peixe Zoiudo – peixe típico da região

Sarapuí – Bolinho de Frango Caipira

Sarapuí – Vinhedos Divina Essência – vinhos artesanais e suco de uva

Silveiras – Farofa e Içá e Torresmo Tropeiro

Tarumã – Tradição Caipira

Manifestações culturais

Todos os dias

Piquete – Rancho Tropeiro

17 de maio, sexta

Araçatuba – Grupo de Catira Araçatuba

18 de maio, sábado

Barretos – Cia Folia de Reis Santa Izabel

Barretos – Família São Gonçalo

Palestina – Fanfarra Municipal de Palestina

Piraju – Grupo de Moçambique Leal Bahia

Pitangueiras – Orquestra de Viola Frutos da Terra

Porto Feliz – Cururureiros de Aratiguaba

19 de maio, domingo

Barretos – Doni & Léo Viola

Itaoca – Fandango de Tamancos de Itaoca

Itapira – Congada Mineira de Itapira

Lençóis Paulista – Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

Ribeirão Preto – Companhia de Reis Irmãos Adolfo

Salto de Pirapora – Jongo Turivimba – Quilombo Cafundó

Shows

17 de maio, sexta

Das 9h30 às 20h30 – DJ Thomazini

13h – Sérgio Marques

19h – Thiago Carvalho

20h30 – Cezar & Paulinho

18 de maio, sábado

Das 10h às 20h30 – DJ Ronaldo

17h – Carolina Soares

20h – Guito

19 de maio, domingo

Das 10h às 20h30 – DJ Thomazini

12h – Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos tocando clássicos sertanejos

18h – Demônios da Garoa

Experiência Revelando SP

17 de maio, sexta

Das 9h30 às 20h – Jogos do Mundo

Das 9h30 às 20h – Trupe Revelando SP

18 de maio, sábado

Das 10h às 20h – Jogos do Mundo

Das 10h às 20h30 – Trupe Revelando SP

19 de maio, domingo

Das 10h às 20h – Jogos do Mundo

Das 10h às 20h30 – Trupe Revelando SP

Mais quatro edições em 2024

Após sua passagem por Barretos, o Revelando SP ainda terá mais quatro edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Iguape – 13 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 8 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

Apoio à realização de eventos culturais nos municípios

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte, está com editais abertos para que os municípios paulistas inscrevam projetos de eventos culturais. Os aprovados recebem apoio, que pode ser dado tanto em forma de pagamento de cachês artísticos quanto no fornecimento de infraestrutura – palco, banheiros químicos, gradis etc.

Leia Também