Carro furtado em São Carlos é localizado em Araraquara

Um homem foi preso por receptação, na noite de sexta-feira (17), após ser flagrado em Araraquara, em posse de um carro que havia sido furtado em São Carlos.

Policiais militares realizavam um patrulhamento quando avistaram o Lifan X60 estacionado na contramão de direção da Rua Venâncio Alonso Perez, na Vila Melhado e quando foram realizar a autuação, verificaram que a numeração da placa e do vidro não eram a mesma e através de pesquisa constataram que ele estava com queixa de furto do dia 27/01/2024.

O veículo estava próximo a um bar, onde os policiais perguntaram quem era o seu proprietário.

O acusado F.C.M., 35 anos, apresentou-se e entregou aos policiais a chave de um Corolla, sendo preso por receptação, conduzido ao plantão policial, recolhido ao Centro de Triagem e posteriormente, transferido para a cadeia pública de Santa Ernestina, SP.

O Lifan X60 foi apresentada no plantão policial e recolhido ao pátio municipal.

