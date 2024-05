Motociclista fica ferido após acidente em Água Vermelha

SIGA O SCA NO

Moto ficou com a frente destruída - Crédito: Gabriel Henrique

Um motociclista de 22 anos ficou ferido na manhã deste sábado (18) após se envolver em um acidente de trânsito no distrito de Água Vermelha.

Segundo informações obtidas no local, o jovem seguia pela avenida Bela Cintra, quando por motivos desconhecidos, colidiu violentamente contra a traseira de um Fiat Uno que estava estacionado. Devido ao impacto a frente da moto ficou destruída.

A motolância e a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu estiveram no local e socorreram a vítima que foi encaminhada até a Santa Casa, segundo informações, com ferimentos de natureza leve.

Uma equipe da GCM registrou a ocorrência.

