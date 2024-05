Ibaté mantém vacinação contra a Gripe para todas as idades

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté segue as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ao disponibilizar uma vacina contra a Influenza para toda a população a partir de seis meses de idade. Essa medida é parte essencial da estratégia de saúde pública para proteger a comunidade durante as estações de outono e inverno.

A vacinação é realizada em todas as Unidades de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma das unidades de saúde portando documento pessoal. Aqueles que possuem carteira de vacinação deverão solicitar o registro da dose recebida.

A vacina utilizada é trivalente, composta por três cepas de vírus em combinação, oferecendo proteção contra os principais vírus na circulação no Brasil.

Elaine Breanza, secretária municipal de Saúde, enfatiza a importância da vacinação, especialmente para os grupos prioritários, que são mais suscetíveis às complicações e ao agravamento da doença. No entanto, é preocupante observar que a cobertura vacinal desses grupos em Ibaté está abaixo dos 50% atualmente, abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que visa vacinar pelo menos 90% das pessoas de cada grupo prioritário.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza de 2024 teve início em 25 de março e continuará até 31 de maio. É fundamental que a população se conscientize sobre a importância da vacinação não apenas para sua própria proteção, mas também para a proteção coletiva, contribuindo assim para a redução do impacto da gripe em nossa comunidade.

