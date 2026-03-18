Um idoso de 89 anos, identificado como Primo Antônio Cirelli, vítima de um grave acidente de trânsito, será sepultado nesta quarta-feira (18) em Descalvado.

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (17), na Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215). De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Intervias, a colisão envolveu uma carreta Volvo 260 e um veículo Ford Ecosport.

Segundo apuração do policiamento rodoviário, a carreta seguia no sentido oeste quando o motorista se deparou com o automóvel cruzando a pista em um dispositivo existente no local. Sem tempo para frear ou desviar, ocorreu uma colisão transversal entre os veículos. Após o impacto, o carro ficou imobilizado no canto do trevo, enquanto a carreta permaneceu parcialmente na faixa oeste.

Primo, passageiro do Ford Ecosport chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista do caminhão e outro ocupante do carro não se feriram, enquanto uma quarta vítima sofreu apenas ferimentos leves.

O corpo de Primo Antônio Cirelli será velado a partir das 13h, na sala 2 do Velório Municipal Accácio Rusca. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal de Descalvado.

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