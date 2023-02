Viatura do BAEP capota na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Araraquara Agora

Uma viatura do 9° BAEP (Batalhão de Ações Especiais), de São José do Rio Preto, capotou na noite de ontem (31), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do município de Matão. Militares sofreram ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a viatura policial aquaplanou vindo a capotar e se chocar com uma árvore.

Os policiais que estavam na viatura foram socorridos ao hospital Carlos Malzoni, pelas viaturas do SAMU e da concessionária que administra a rodovia com escoriações.

A Polícia Militar deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente e a policia civil deve investigar.

