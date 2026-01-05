(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Charqueada

Viatura da PM capota após ser atingida por van em rodovia da região

05 Jan 2026 - 06h20Por Da redação
Viatura da PM capota após ser atingida por van em rodovia da região - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente de trânsito envolvendo uma van de transporte coletivo e uma viatura da Polícia Militar foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5), na Rodovia Deputado João Herrmann Neto (SP-308), no quilômetro 191, em Charqueada (SP).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Eixo SP, a van trafegava no sentido sul da rodovia quando apresentou uma falha mecânica no volante. Sem controle da direção, o veículo acabou colidindo na traseira da viatura da PM. Com o impacto, a viatura capotou na pista.

Segundo o balanço de vítimas, uma pessoa saiu ilesa. Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e quatro tiveram ferimentos considerados moderados, sendo três ocupantes da van e um da viatura.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Últimas Notícias