Veículo atinge objeto na Washington Luís e tem pneus danificados

Crédito: CCI Artesp

Um acidente do tipo choque foi registrado na madrugada desta sexta-feira (19) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí, após um veículo atingir um objeto que estava sobre a pista.

De acordo com informações da Artesp, o automóvel seguia no sentido norte da rodovia quando, na altura do km 187,315, colidiu com o objeto, o que provocou danos em dois pneus.

O acidente ocorreu por volta das 5h50. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. Os cinco ocupantes do veículo saíram ilesos.

