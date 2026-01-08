Trânsito de Ibaté recebe 10 km de nova sinalização e cerca de 200 placas em 2025

O Departamento Municipal de Trânsito divulgou o balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2025, destacando avanços na sinalização viária e na garantia de direitos a públicos específicos. As informações foram apresentadas pelo gestor do órgão, o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Marco Aurélio Ferreira.

De acordo com o levantamento, aproximadamente 10 quilômetros de vias do município receberam nova sinalização viária, além da instalação de cerca de 200 placas de trânsito, medidas que contribuíram para a organização do tráfego e o aumento da segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

Outro ponto de destaque foi a emissão de 240 carteirinhas de estacionamento destinadas a idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O documento assegura a esses grupos o direito de utilizar vagas privativas, conforme previsto na legislação, promovendo mais inclusão e acessibilidade no espaço urbano.

Segundo o tenente Marco Aurélio, os trabalhos de sinalização viária terão continuidade em 2026, com a meta de ampliar a cobertura para todas as regiões da cidade. A proposta é fortalecer a mobilidade urbana e aprimorar, de forma contínua, a segurança no trânsito municipal.

