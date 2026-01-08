(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Região

Trânsito de Ibaté recebe 10 km de nova sinalização e cerca de 200 placas em 2025

08 Jan 2026 - 09h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trânsito de Ibaté recebe 10 km de nova sinalização e cerca de 200 placas em 2025 -

O Departamento Municipal de Trânsito divulgou o balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2025, destacando avanços na sinalização viária e na garantia de direitos a públicos específicos. As informações foram apresentadas pelo gestor do órgão, o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Marco Aurélio Ferreira.

De acordo com o levantamento, aproximadamente 10 quilômetros de vias do município receberam nova sinalização viária, além da instalação de cerca de 200 placas de trânsito, medidas que contribuíram para a organização do tráfego e o aumento da segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

Outro ponto de destaque foi a emissão de 240 carteirinhas de estacionamento destinadas a idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O documento assegura a esses grupos o direito de utilizar vagas privativas, conforme previsto na legislação, promovendo mais inclusão e acessibilidade no espaço urbano.

Segundo o tenente Marco Aurélio, os trabalhos de sinalização viária terão continuidade em 2026, com a meta de ampliar a cobertura para todas as regiões da cidade. A proposta é fortalecer a mobilidade urbana e aprimorar, de forma contínua, a segurança no trânsito municipal.

Leia Também

Escolas municipais de Ibaté oferecem merenda para alunos nas férias
Região10h15 - 08 Jan 2026

Escolas municipais de Ibaté oferecem merenda para alunos nas férias

Saída temporária em Itirapina: 19 presos não retornam às unidades prisionais
Região18h17 - 07 Jan 2026

Saída temporária em Itirapina: 19 presos não retornam às unidades prisionais

Mulher é presa por agredir a própria mãe e descumprir medida protetiva
Ibaté 09h35 - 07 Jan 2026

Mulher é presa por agredir a própria mãe e descumprir medida protetiva

Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante após acidente em Itirapina
Região09h20 - 07 Jan 2026

Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante após acidente em Itirapina

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas após perseguição no centro de Analândia
Região09h19 - 07 Jan 2026

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas após perseguição no centro de Analândia

Últimas Notícias